(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Intervento durissimo del senatore M5S Roberto Maria Ferdinandoin Aula al Senato. Che punta il dito contro "il depistaggio delle stragi neofasciste", a partire da quella di piazza Fontana, e sulle parole di Giorgia Meloni contro il reato di tortura per i fatti del G8 di Genova: "nonno né le prese didal- scandisce l'ex magistrato - né la neo condiscendenza del presidente La Russa nel dichiarare chiusi i ponti con il passato per instaurare una nuova fase di riconciliazione nazionale". Questa, per il senatore grillino, "sarà possibilequando ci sarà verità sulle stragi del neoe verranno esclusi dal vostro Pantheon taluni personaggi". "Resta viva - va avanti- la preoccupazione sul ...

La Svolta

Il nuovofarà finta di nulla Quanto vale la mafia Difficile dirlo con esattezza. Svariati enti in ...'mercatiste' (così le chiamava l'ex Procuratore generale di Palermo Roberto, ...E se è così non si tratta delle solite indagini del duo Travaglio -(che sta cercando di ... e cioè che sia stata prospettata a Berlusconi la possibilità che si formi unsenza Forza ... Ultimo'ora: Governo: Scarpinato, 'presa distanze fascismo non basta, rischio uomo solo al comando' Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Intervento durissimo del senatore M5S Roberto Maria Ferdinando Scarpinato in Aula al Senato. Che punta il dito contro "il depistaggio delle stragi neofasciste", a partire..Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Decisamente in pole. Il ministro uscente Stefano Patuanelli potrebbe essere la 'carta' dei 5 Stelle per la vicepresidenza al Senato. Fedelissimo di Conte, capodelegazione..