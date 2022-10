Governo | Paita | ' opposizione leale ma no sconti su europeismo e atlantismo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Noi ci collochiamo all'del, faremo un'non dettata dal pregiudizio,. Saremo sentinelle attente, vigili e intransigenti soprattutto su un punto: l'ancoraggio dell'Italia all'e all', condizioni indispensabili per poter affrontare la fase storica così complessa che stiamo attraversando". Così la presidente dei senatori di Azione-Italia Viva Raffaellaintervenendo in discussione generale in vista del voto di fiducia alMeloni. "Le parole pronunciate dalla presidente Meloni sono state nette, è vero. Ne prendiamo atto. Parole chiare a cui, auspichiamo, seguiranno fatti altrettanto inequivocabili, che sgomberino il campo dalle ambiguità anche nei giorni ...