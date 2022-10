Governo Meloni | tutte le emergenze sul tavolo | così si muoverà la neopremier

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Dopo 70 minuti e più di 70 applausi, Giorgiachiude il discorso con cui chiede e ottiene alla Camera la fiducia (235 sì) con la voce roca e un filo di emozione. Senza nascondere le difficoltà di cui si dovrà fare carico, a partire dall'emergenza del caro-energia, perché l'Italia è "una nave in tempesta". Ma c'è un passaggio che ha colpito tutti, peraltro unico termine inglese usato durante il suo intervento, ovvero quell' "underdog", la sfavorita, che è arrivata laddove nessuna donna finora era mai arrivata. E in serata twitta un ringraziamento ale forze politiche "per aver ascoltato - spiega - le linee programmatiche che l'Esecutivo intende attuare per risollevare l'Italia". E aggiunge: "La rotta è tracciata: andiamo avanti". Giorgiaè la prima presidente del Consiglio donna. A capo di un partito di destra che si è ...

Mario Draghi - che non possiamo non ringraziare per come ha affrontato la gravissima crisi di questi mesi - , insieme alla tradizionale campanella, ha consegnato alla presidente del Consiglio un messaggio. Lo ha dichiarato il senatore e leader di Azione Carlo Calenda entrando a Palazzo Madama per la fiducia al governo. Ieri lei ha ricordato - commentando i 70 minuti di intervento alla Camera e i successivi 33 della replica del presidente del Consiglio Giorgia Meloni - come la sanità non sia mai entrata nel discorso.