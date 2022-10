Governo Meloni | è il giorno della fiducia al Senato | al via il dibattito in aula – La diretta

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ildopo il «sì»Camera, Giorgiasi reca inper chiedere laaffinché ilpossa entrare nel pieno delle sue funzioni. Alle 13 è cominciata la discussione deiri sulle dichiarazioni programmatiche che la presidente del Consiglio ha già consegnato. Alle 16.30 circa, la presidente del Consiglio farà la sua replica. Poi ci saranno le dichiarazioni di voto – c’è particolare attesa per l’intervento di Silvio Berlusconi, che torna a Palazzo Madama dopo 9 anni -, e infine, la votazione nominale con appello. su Open Leggi anche:, la replica dialla Camera: «Giudicatemi per quello che dico, penso e faccio» Camera, concluso iltra i deputati sul ...

Governo

Sono quelle forze che hanno fatto una guerriglia contro ilinsieme alle regioni governate ... intervistato da La Stampa, ha aggiunto: 'dovrebbe ricordare che a fare disastri senza ...Il discorso completo dellaa Camera e Senato Qui sotto la diretta video del Senato: SENATO 1 Watch this video on YouTube Per approfondire Figuraccia Boldrini: attaccama fraintende il ... Le dichiarazioni programmatiche del Governo Meloni | www.governo.it ROMA – “Che si faccia la commissione d’inchiesta è positivo, mi domando l’appoggeranno Forza Italia e Lega che erano al governo E’ un annuncio ... di fiducia alla Camera dalla premier Giorgia Meloni ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...