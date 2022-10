Governo | Meloni al Senato per la fiducia Iniziato il dibattito | Monti annuncia l’astensione | il voto alle 19 Grillo a sorpresa sul governo | “Spero che duri a lungo”

Governo

...in conferenza stampa la scelta della Ministra dell'Università Anna Maria Bernini di inserire nelle sue Instagram Stories il pezzo ' T'appartengo' durante il giuramento dei Ministri delIva Zanicchi su Salvini e Berlusconi Ospite di Cartabianca, Iva Zanicchi ha parlato del nuovoitaliano, che vede per la prima volta una donna come premier. Giorgiasarà in grado di ... Le dichiarazioni programmatiche del Governo Meloni | www.governo.it Io di queste evoluzioni mi rallegro ma avrò bisogno di venire convinto dai fatti, ecco perchè oggi sulla fiducia al Governo Meloni mi asterrò e valuterò in seguito i singoli provvedimenti nella ...(Adnkronos) - Nel pomeriggio sarà al Senato per rappresentare il sì convinto di Forza Italia alla fiducia sul governo Meloni. Ma la 'grana' sottosegretari è quella che lo occupa in queste ore. Anche ...