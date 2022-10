Governo | Meloni al Senato per la fiducia Il voto alle 19 Conte | “Prendiamo atto della presa di distanza dal fascismo” E riappare anche Grillo

Governo

Giorgiaè arrivata a Palazzo Madama per le comunicazioni del presidente del Consiglio e il successivo dibattito sulla fiducia al. La seduta inizierà alle 13, la discussione generale durerà ...di Monica Guerzoni Al Senato la discussione dalle 13, la replica della premier attesa alle 16.30 poi il voto. Tutti gli aggiornamenti in diretta Il, dopo aver incassato la fiducia alla Camera, alla prova del Senato. Di seguito il racconto della giornata Ore 12.59 Crosetto e il senso di vuoto presidenziale: "Con Giorgia non ... Le dichiarazioni programmatiche del Governo Meloni | www.governo.it Luci accese fino a tarda notte a Villa Grande. Silvio Berlusconi si è riunito con i fedelissimi nella sua residenza romana per limare di proprio pugno l’attesissimo discorso ...Costa, avendo già ricoperto questo ruolo nel governo Draghi, potrebbe garantire non solo una certa continuità di lavoro nel dicastero e aiutare il nuovo ministro nel suo periodo di insediamento. L'alt ...