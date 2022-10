Governo | Malpezzi a Meloni | ' nessuna proposta su come aiutare chi non ce la fa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - “Il discorso dellaè stato vago e indefinito: è stato anche il discorso delle assenze. E anche la sua replica ha lasciato molti punti interrogativi. Assente è la transizione digitale. È sparito anche il ministero. Sembra che lei sottovaluti una sfida enorme da cui dipende il nostro futuro e la competitività dell'Italia. È sparita la transizione ecologica a dimostrazione che i conservatori sono i peggiori nemici dell'ambiente e della sostenibilità, da Trump a Bolsonaro. La questione ambientale non è tema ideologico da ricchi Presidente, ma è la chiave per garantire il futuro ai nostri figli". Così la presidente dei senatori del Pd Simona. "Lei ha detto che è un underdog, ha parlato a chi non ce la fa, ma non ha spiegato in alcun modointendachi non ce la fa, ...