Governo | la fiducia al Senato | Meloni replica alle opposizioni – LIVE

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il giorno del. Dopo aver incassato ladella Camera dei deputati, Giorgiasi presenta a Palazzo Madama per il secondo giro di dichiarazioni e voto. Stavolta niente discorso programmatico: il premier ha depositato ieri il testo scritto e d13 si parte direttamente con la discussione generale. Se ieri però c’era attesa per il programma delI, oggi gli occhi sono tutti puntati sui numeri. Alinfatti la maggioranza ha numeri più risicati rispetto a Montecitorio, considerato anche che dei 24 ministri ben 9 sonori e, dunque, difficilmente saranno presenti durante la legislatura per votare in Aula. Grande attesa per il discorso che terrà Silvio Berlusconi, il primo dopo la “cacciata” dala causa della Legge ...

... dopo 9 anni di assenza: Silvio Berlusconi è tornato a Palazzo Madama ed è intervenuto in aula per la dichiarazione di voto del gruppo di Forza Italia sullaalguidato da Giorgia ...... Giorgia Meloni, ha pronunciato martedì (25 ottobre) il suo discorso per laalla Camera, facendo anche riferimento al tema dell'immigrazione e alle intenzioni del suo. Tra queste, ...Presidente Meloni lei ha chiesto il nostro sostegno e non sarà mai sola nel cammino che verrà intrapreso da questo esecutivo". Così Licia Ronzulli, capogruppo di FI, parlando in aula al Senato sulla ...Il Cav. torna in Senato per il voto al governo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia: ammette qualche mal di pancia all'interno della coalizione ma assicura di appoggiare la maggioranza ...