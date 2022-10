Governo | De Poli | ‘si scrive pagina importante per Italia'

Antonio De Poli

...maggioranza per la fiducia La maggioranza al Senato ha presentato la mozione di fiducia al... La mozione è stata firmata dai capigruppo di maggioranza Rauti, Romeo, Ronzulli e De. 17:39 ...E' stata presentata la mozione di maggioranza per il voto di fiducia alMeloni. Lo ha annunciato nell'aula del Senato il presidente dell'assemblea, Ignazio La Russa,...Lega e Antonio De(Cd'... Governo: De Poli, tenere fuori politica estera da strumentalizzazioni Roma, 26 ott. (Adnkronos) – ”Oggi si scrive una pagina importante per l’Italia”. Lo ha affermato Antonio De Poli, annunciando il voto favorevole alla fiducia al Governo di Noi moderati-Maie.Il vice presidente della Provincia di Padova Vincenzo Gottardo e il consigliere provinciale Paola Berto hanno accolto l’Ambasciatore dell’Etiopia in Italia, il ministro degli affari economici e dello ...