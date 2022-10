Governo | da pace fiscale a pensioni | ecco l’agenda Meloni

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Con 235 voti favorevoli, 154 voti contrari e 5 astenuti la Camera dei deputati ha approvato la mozione di fiducia alpresieduto da Giorgiache a votazione conclusa su Twitter scrive: “La rotta è tracciata, andiamo avanti”.: “Rotta è tracciata” Nel primo discorso da Presidente del Consiglio – prima donna nel nostro Paese –non nasconde le difficoltà di cui si dovrà fare carico, a partire dall’emergenza del caro-energia, perché l’Italia è “una nave in tempesta”. Ma, assicura, è alla guida di un “equipaggio ca” e lei ce la metterà tutta, anche a costo di non “non essere rieletta”, per portare la nave in porto, al sicuro.ha anche annunciato una rivoluzione copernicana sulla quale “dovrà nascere un nuovo patto, che poggerà su ...

