Governo | Calenda | ' assunzioni per un bonus? Meloni non ha idea del mondo reale'

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "spiega che per incentivare le imprese ad assumere persone occorre introdurre una tassazione che tenga conto del rapporto fatturato/lavoratori. Solo una persona che non ha conoscenza delpuò pensare che le aziende assumano lavoratori non necessari per un". Così Carlosu twitter.

'Per il nuovodi centrodestra le priorità sono altre. Un esempio Alzare il tetto del ... ha sottolineato il leader di azione, Carlo. 'Slogan in perfetto stile Lega. Se si guardano gli ......con cui il presidente del Consiglio ha chiuso la prima polemica della sinistra contro il... Anche Carloche ha twittato: " Non ho mai visto un autogol clamoroso come quello di Debora ...Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Meloni spiega che per incentivare le imprese ad assumere persone occorre introdurre una tassazione che tenga conto del rapporto fatturato/lavoratori. Solo una persona che ...(Adnkronos) – "Comunque interventi oltre il lirismo, quasi lisergici, dai banchi della maggioranza. Meloni vicina alla divinizzazione. Biancofiore si è 'illuminata di immenso', testuale, ascoltando il ...