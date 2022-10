Governo | Berlusconi segue intervento Renzi | con Meloni consultava carte

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Silviostando con attenzione l'di Matteo, in alcuni casi anche divertito, in attesa di prendere la parola. Diverso l'atteggiamento durante la replica del presidente del Consiglio, Giorgia, durante la quale l'ex premieralcune, probabilmente il testo del suo

La dichiarazione del Presidente di Forza Italia a Palazzo ...Lo ha detto Silvionel suo intervento in dichiarazione di fiducia."Se oggi per la prima volta alla guida deldel Paese, per decisione degli elettori, c'è una esponente che viene ...Roma, 26 ott. (askanews) - Quella di centrodestra è una 'coalizione a cui ho dato vita 28 anni fa e che da allora ad oggi ha scritto ...Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Silvio Berlusconi sta seguendo con attenzione l intervento di Matteo Renzi, in alcuni casi anche divertito, in attesa di prendere la parola. Diverso l ...