Gli studenti di Roma e Fiumicino a “scuola di legalità” dalla Polizia in aeroporto

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)– Ha preso il via questa mattina al Terminal 1 delle partenze del “Leonardo da Vinci” dil’iniziativa promossadi Stato con il supporto di Aeroporti didal titolo: “Una giornata incon ladi Stato”. L’evento, della durata complessiva di 2 giorni, ha visto il coinvolgimento deglidelle scuole della Capitale e dicon l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della, nell’ambito degli eventi culturali organizzatisocietà di gestione aeroportuale con il territorio. E’ stata anche l’occasione per scoprire il lavoro quotidiano e le tecniche utilizzate dai poliziotti che operano in un, ...

La Repubblica

... dalle 9.00 a mezzanotte ;iscritti parteciperanno e collaboreranno all'interno di un ambiente ... la data science e la cybersecurity e l'iniziativa si rivolge auniversitari e di altri ...Cucchi ha poi definito 'inaccettabili i modi violenti e disumani con i quali sono stati trattati' ieri a 'La Sapienza'affrontati come terroristi per il semplice fatto che credevano di ... Gli studenti di Fidenza recapitano 400 ciocche di capelli all'ambasciata iraniana La Commissione europea ha pubblicato gli orientamenti etici per gli insegnanti sull’uso dell’intelligenza artificiale e dei dati nell’insegnamento e nell’apprendimento. Gli orientamenti esaminano in c ...Roma, 26 ott. (askanews) - "I nostri ragazzi sono gli stessi studenti che ieri alla Sapienza sono stati affrontati come terroristi per il ...