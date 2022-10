Giorgia Meloni | critiche e successi | il vocabolario dei valori portanti | con un grazie alle “grandi”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Prima, il giorno del giuramento, è stato il tacco 12 che, ovviamente, non andava bene. Per la sinistra e per le femministe era troppo il tacco, era troppo il top nero, con sopra il decolleté, era troppo tutto. Il giorno dell’insediamento, il look è cambiato ma di poco: prima un paio di comodi mocassini, utili a passare in rassegna le truppe schierate nel cortile di palazzo Chigi, poi di nuovo i tacchi, per la cerimonia della campanella, il passaggio di consegne con Draghi, per la precisione sempre un paio di decolleté nere. Cambio di scarpe, a sua volta, assai criticato. Altra critica estetica: il cambio dei colori Altra critica, che arriva sempre da sinistra e sempre da donne. Sono scomparsi – lo notava pure il settimanale Vanity Fair – i colori pastello e le mille e una indefinibili nuance color del mare di gonnelloni plissettati e top morbidi, via i sandali che ci potresti andare in ...