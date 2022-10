Giorgia Meloni agli underdog italiani ha detto di arrangiarsi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Da una che si autodefinisce come, la sfavorita, mi sarei aspettato un tantino più di attenzione e di impegno per i tantiche popolano questo Paese. E che, a differenza sua, non ce la fanno proprio a campare. Sonoi 5,6 milioni di persone dichiarate dall’Istat in povertà assoluta. Lo sono anche le tante persone che soprattutto al Sud non riescono a trovare occupazione. E lo sono quelle che il lavoro ce l’hanno, ma è irregolare; oppure, anche se regolare, è limitato a poche ore giornaliere e con salari da fame.sono le famiglie che non hanno un reddito sufficiente per accedere a servizi essenziali come gli asili nido o le università. Lo sono i giovani che non riescono ad andare a convivere per carenza di risorse e per l’assenza di prospettive professionali. Lo sono gli anziani con ...