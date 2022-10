GF Vip | Pamela Prati | perché ha sempre il collo coperto

Gf, Marco Bellavia ora chiede la squalifica di un vippone: 'Dopo quello che ho visto...' GfPrati contro Patrizia Rossetti: 'Sei la diva delle pentole'. La risposta: 'Hai il c**o ...E la Ferruzzi attacca Romita: 'Sembri un calorifero nel deserto'… Il siparietto più divertente e 'gayo' della serata del GFè stato quello in cuiPrati, infastidita perchè l'ha ...Ennesima puntata del Grande Fratello Vip ricca di scontri, polemiche e lacrime quella andata in onda lunedì 24 ottobre."Spero di tornare a casa mia, giovedì sera" esordisce Pamela quando Antonella le chiede come procedono i suoi giorni. La VIP è convinta di essere la meno votata al televoto delle Nomination. Sia la ...