Gf Vip 7 | Ginevra Lamborghini attacca Antonino Spinalbese | “Mi hai fatto sentire sporca!”

Ancora un confronto abbastanza acceso nella Casa del GF. Protagonisti Antonino Spinalbese , ... Prima con, poi con Giaele. Dimmi una volta per tutta se ti interessa Giaele oppure no!'. 'No',......verso gli altri ''. E poi la sua storia con Spinalbese ha un po' rotto. Lui dice:' Mi hai dato più di tutte le mie ex Compresa Belen, aggiunge Alfonso Signorini.' Inoltre pare chesi ...I due Vipponi, in giardino, si scontrano sul loro rapporto ancora poco chiaro: Giaele confessa che avrebbe voluto che la difendesse in puntata in qualità di amico.Tra Giaele e Antonino non sembra esserci incontro, entrambi restano fermi sulle proprie posizioni: Giaele avrebbe voluto essere difeso dall'amico, mentre Antonino non reputa di dover dire niente, sopr ...