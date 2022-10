Germania | Ifo | a ottobre fiducia esportatori migliora lievemente

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Il sentiment delle imprese tedesche che esportano è leggermenteto. Le aspettative sono aumentate a - 5,3 punti in, da - 6,0 punti in settembre. In ogni caso, la situazione per gliresta difficile e l'alto livello di incertezza sta causando una certa riluttanza dei clienti internazionali a effettuare nuovi ordini. Al momento, solo l'industria delle bevande e i produttori di dispositivi elettronici si aspettano una crescita significativa. Lo segnala Clemens Fuest, presidente dell'istituto di ricerca Ifo.

