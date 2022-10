Genoa | lungo stop per Pajac | rottura del crociato

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Si ferma Markoin casa. L’esterno sinistro, che si era infortunato durante la gara di sabato scorso contro la Ternana, ha riportato infatti una lesione al legamentoanteriore del ginocchio sinistro. Lo ha comunicato il club rossoblù al termine degli accertamenti odierni.sarà operato per risolvere l’infortunio e non tornerà prima della primavera del 2023. La società rossoblù ha voluto far sentire la propria vicinanza al giocatore con un messaggio via social “Forza Marko, siamo tutti con te!”. SportFace.

In attesa di capire la reale entità dell'infortunio al ginocchio occorso a Marko Pajac, il Genoa può sorridere per il rientro in gruppo di un suo giocatore. Nel gruppo di giocatori che ieri ha preso parte all'allenamento si è infatti rivisto Pablo Galdames. Il centrocampista cileno è ...