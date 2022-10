Gb | Biden sente Sunak | ' sostegno a Ucraina | affrontare sfide poste da Cina'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Washington, 26 ott. (Adnkronos) - Il presidente americano Joeha avuto nelle scorse ore un colloquio telefonico con il neo premier britannico Rishiper congratularsi con lui. "I leader hanno riaffermato le relazioni speciali tra i nostri Paesi, sottolineando il desiderio di rafforzare ulteriormente la cooperazione su questioni cruciali per la sicurezza globale e la prosperità", ha fatto sapere la Casa Bianca."hanno convenuto sull'importanza di lavorare insieme per sostenere l'e ritenere la Russia responsabile per la sua aggressione,ledallae garantire risorse energetiche sostenibili e accessibili". Al centro del colloquio anche "l'impegno comune a proteggere i risultati ...