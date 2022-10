Gazidis | “RedBird cambierà il futuro del Milan e del calcio italiano”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ivan, CEO del, ha parlato dell'avvento del fondoalla proprietà del club rossonero e delle intenzioni per il Diavolo

... il CEO rossonero Ivanha parlato così del futuro : 'Con Emirates abbiamo un rapporto che ...- 'La società di Cardinale ha grande competenza, ma sta anche imparando. Il calcio è uno ...Quali sono le intenzioni dirisponde: "ha grande competenza in tutte le aree dello sport, particolarmente commerciale, e le relazioni con i tifosi. Stanno imparando, ...A margine dell'assemblea degli azionisti del Milan per l'approvazione del bilancio, il CEO rossonero Ivan Gazidis ha parlato così del futuro ... Noi, invece, vogliamo cresce in ogni area". REDBIRD - ...L’assemblea dei soci approva il bilancio: quello consolidato riduce le perdite del 30% (da -96,4 milioni a -66,5). Ebitda positivo di 29,3 milioni, i ricavi del club aumentano del 14% ...