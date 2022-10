(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Debutto in Champions League amaro per Federico, che dopo aver visto dalla panchina le prime quattro partite del girone della Juventus è stato schierato da titolare da Allegri nella decisiva ...

Corriere dello Sport

Debutto in Champions League amaro per Federico, che dopo aver visto dalla panchina le prime quattro partite del girone della Juventus è stato schierato da titolare da Allegri nella decisiva partita contro il Benfica al posto di Alex Sandro, ...Barcellonaper Griezmann: pronta la causa all'Atletico Madride Griezmann © LaPresseGriezmann si è trasferito all'Atletico Madrid in prestito biennale con diritto di riscatto che ... Gatti furioso: "Rigore fischiato a Cuadrado Assurdo per un motivo" Il difensore della Juve recrimina sul penalty che ha riportato in vantaggio il Benfica nel primo tempo della partita costata l'eliminazione dalla Champions League ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-6834f18a-d192-cdaf-4ed3-31961ff88c ...