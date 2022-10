Francesco Valdiserri | un testimone racconta la dinamica dell’incidente | “Andava molto veloce e ha travolto il ragazzo”

...leghista Giorgio Maria Bergesio lancia un appello per mettere in sicurezza le strade italiane e ricorda, il figlio diciottenne dei giornalisti del Corriere Paola Di Caro e Luca, ...travolto e ucciso sul marciapiede, l'appello del papà durante i funerali: 'Se bevete non guidate', morto a 18 anni: sabato i funerali. Alla 23enne alla guida ...“Erano in atto cori di insulti tra le due tifoserie. Poi è comparsa la foto di Francesco Valdiserri, ma non si sentiva nulla” ...Andava molto veloce ma non stava usando il cellulare. Poi la sterzata improvvisa, lo schianto contro la segnaletica stradale prima di travolgere ...