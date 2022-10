Francesca Fagnani anticipa sulle interviste di Belve | “Si sono irritati”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)sta per tornare su Rai 2 con la settima edizione.previsti tanti nuovi ospiti epungenti.è bravissima in questo. Il suo modo di fare, infatti, appare particolarmente adatto a un simile programma. Nelle ultime ore, ha rilasciato un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni dove ha parlato delle nuove puntate del suo show e delle reazioni degli ospiti durante i confronti.pronta a tornare con: “Imprevedibilità”è un programma di grande successo. Il suo esordio è avvenuto nel 2018, su Nove. Visti gli ottimi ascolti riscontrati, le ultime due edizioniandate in onda su Rai 2., da sempre a capo della ...

In pochi sanno scavare a fondo come. La conduttrice prepara il ritorno di Belve , dopo aver regalato per due stagioni materiale televisivo importantissimo. Tante interviste di livello a personaggi celebri del mondo ...Tra gli ospiti che hanno già confermato la loro presenza ma di cui dobbiamo ancora definire la data citiamo la giornalista, conduttrice del fortunato programma televisivo "Belve", ...La conduttrice rivela cosa è accaduto: "Alcuni ospiti irritati nel corso delle interviste" In pochi sanno scavare a fondo come Francesca Fagnani. La ...La giornalista torna su Rai 2 con Belve dal 1 novembre. A TPI anticipa i primi nomi degli ospiti della nuova stagione, Wanna Marchi e Alessandra Celentano, e svela: "Giuseppe Conte doveva venire, poi ...