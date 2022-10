Fragilità | disagio minorile e Terza età | dalla Fondazione Comunità Bergamasca 120mila euro per 20 progetti

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Bergamo. Ladellaha deliberato gli esiti dei bandi territoriali relativi aetà per un finanziamento complessivo di circa 126 milaper 27. In particolare, ai minori vanno 70 milaper 12e allaetà 50 milaper 8. I beneficiari sono organizzazioni non lucrative private operanti nella provincia di Bergamo. C’è tempo fino al 31 dicembre, invece, per presentarerelativi a ‘Bergamo Capitale Italiana del Volontariato’, il bando didellache ...