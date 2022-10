FOTO Letizia Paternoster lascia senza fiato | gli scatti in costume e un fisico scultoreo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Rilassarsi, recuperare le forze e ripartire. Il destino è stato decisamente amaro pernelle ultime stagioni. L’atleta nativa di Cles è stata costretta rialzarsi più volte dalle proprie cadute e, al di là delle ferite riportate e della positività al Covid, la reazione dal punto di vista mentale ha rappresentato la vera difficoltà. Complicato accettare che per un motivo o per l’altro quello che ami generi anche tanta delusione e tristezza. Lo spaventoso incidente a Monaco, nel corso degli Europei di ciclismo su pista, è solo l’ultimo episodio sfortunato della serie., però, ha avuto il merito di trovare dentro di sé la forza per reagire, ben figurando nei Mondiali su pista che si sono tenuti nel mese di ottobre in Francia. Per lei, vestire la maglia azzurra è stata una soddisfazione particolare per quanto ...