Ford - Fiesta | stop alla produzione nel 2023

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Era nell'aria da tempo, ma non per questo la notizia fa meno rumore. La, una delle più popolari utilitarie sul mercato, molto apprezzata sin dseconda metà degli anni 70 pure in Italia, uscirà di scena già nel, forse addirittura entro l'estate, in anticipo secondo i piani. Non è stata la Casa stessa ad annunciarlo, ma la testata Automotive News Europe a rilanciare l'indiscrezione, che conferma quanto raccolto di recente da Quattroruote. Lascia il postoBev. Insomma, lasmetterà di produrre la, suo modello storico sin dal 1976, nello stabilimento di Colonia, per far posto alle linee di assemblaggio di due modelli elettrici su base Volkswagen Meb, una Suv e una crossover: in particolare quest'ultima, sempre secondo Automotive News ...