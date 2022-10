Fisco | Fratoianni | ' condono e tetto contanti | destra preferisce il ' nero' '

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Ieri ilper gli evasori fiscali oggi l'innalzamento delper il contante. Questaha una chiara preferenza per il colore. A partire da quello che fanno le mafie e gli evasori". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicolaparlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. “È così che si sostanzia la lotta senza sconti alla criminalità - conclude il leader di SI - declamata ieri in Parlamento da Meloni?”.

