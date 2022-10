Fiorentina | Milenkovic | “Dobbiamo uscire tutti insieme da questo periodo difficile”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Nikola, difensore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro il Basaksehir: “Stiamo vivendo un, da cui si esce solo uniti,. Il calcio è uno sport collettivo, perciòstaresulla stessa barca, continuare a lavorare come stiamo facendo ogni giorno ed essere ambiziosi. Contro l’Inter siamo partiti male, poi abbiamo reagito da squadra. Ribaltarla non era facile e noi lo abbiamo fatto. Ci rimane tanta delusione perché pensavamo di meritare di più, ma ormai è il passato.guardare avanti e pensare alla prossima gara. La sconfitta non è mai positiva, ma per fortuna c’è subito un’altra partita. Sulla Conference puntiamo ...

