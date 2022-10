Fiorentina Inter | la testimonianza di un tifoso | «ci hanno aggrediti»

(Di mercoledì 26 ottobre 2022), ladi unpresente al Franchi lo scorso sabato, che ha confermato un’aggressione ai suoi danni Xhoel Kushova, studente milanese di 21 anni e presente allo stadio Artemio Franchi durante, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Kushova ha confermato di essere stato aggredito da alcuni tifosi. CONTESTO DELICATO – «Eravamo presenti in Tribuna Maratona poi segna Mkhitaryan: io e mia madre ci abbracciamo senza provocare o esagerare. A quel punto un gruppo di tifosi di casa ci ha aggredito. Se non ci ha colpito, è perché un secondo prima altri tifosi fiorentini lofermato. Mia madre era terrorizzata e voleva subito scappare. Ti viene voglia di non venire più allo stadio». L'articolo proviene da ...

