Fiorentina-Basaksehir | rivedi la conferenza stampa di Italiano VIDEO

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ilcon ladi Vincenzoalla vigilia di, quinta gara della fase a gironi della Uefa Conference League 2022/2023. “Dobbiamo cercare di vincere e di mettere in difficoltà i nostri avversari. Abbiamo le qualità per farlo. Proveremo prima a vincere e poi a fare più gol possibili per tentare di ribaltare lo 0-3 dell’andata. Sarà una gara tosta visto che loro giocano bene a calcio – ha spiegato, che poi ha svelato un’assenza pesante – Nico Gonzalez non è a disposizione. Ha accusato questo dolore che non lo fa star bene. Non è al 100% e non sarà della partita. Non si sente di scendere in campo“. Di seguito ilcon le parti più importanti e significative della...

Lo ha detto il tecnico viola, Vincenzo Italiano, alla vigilia della gara valida per il girone A di Conference League frae Istanbul. Non ci sarà Nico Gonzalez: "Non è a ...Il tecnico della, Vincenzo Italiano , è intervenuto in conferenza stampa alla viglia del match di Conference League contro l'Istanbul: ' Dobbiamo cercare di vincere e di mettere in difficoltà i ...Nel quinto turno le italiane cercano di sistemare la situazione del girone: Roma e Lazio obbligate a vincere, la Fiorentina cerca il riscatto in Europa ...Gare decisive per Roma e Lazio in Europa League e Fiorentina in Conference League. Le probabili formazioni. Quando giocano e come vederle in Tv. Lazio, Roma e Fiorentina sono costrette a fare ...