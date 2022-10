Wired Italia

Commenta per primo Il ct dell'Italia, Roberto Mancini segue con attenzione Carlos Augusto . Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , la Figc ha iniziato a verificare i documenti (anche con la) per avviare le pratiche burocratiche legate alla naturalizzazione dell'esterno sinistro brasiliano con passaporto italiano.Evelina Christillin, membro Uefa nel Consiglioe tifosa bianconera, ospite a "Palla al Centro" ... glb/26 - Ott - 22 14:06 26 ottobre 2022 Fifa, com'è cambiata la grafica dal 1993 a oggi Annunciati i candidati al POTM di ottobre de LaLiga! Scopri chi potrebbe vincere il premio come giocatore del mese del campionato spagnolo!Dopo quasi trent’anni di onorata carriera, fa strano pensare che questa recensione sarà l’ultima recensione del FIFA che tutti conosciamo. Il rapporto tra i “governatori” del calcio ed EA, partito pra ...