Festa al Maradona | 3-0 ai Rangers e 5 vittorie su 5 in Champions League

...00, con unain onore del compleanno del "Pibe de oro". Lo spettacolo usa come pretesto il calcio, l'amore e l'ammirazione per il mito di tutti i ragazzi nati alla fine degli anni '70:. ......Dei Bugiardi 02 Il Mondo È Nostro 03 La Vita Splendida 04 Addio Mio Amore 05 La PrimaDel ... 16 luglio 2020 / 10 luglio 2021) 28 giugno 2023 " Napoli Stadio Diego Armando1° luglio 2023 "...(ANSA) - NAPOLI, 26 OTT - Venerdì prossimo alle ore 21.00, il Teatro Serra di Napoli, (a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316, adiacente l'Osservatorio Vesuviano) inaugura la rassegna 'Campi ardenti' s ...Appuntamento venerdì 28 e sabato 29 ottobre alle ore 21:00 e domenica 30 ottobre alle 18:00, chiusura con festa e torta in onore del compleanno di Diego Armando Maradona. Uno spettacolo che usa come p ...