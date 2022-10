Federica Manzoni nuovo capo di Bmw Mini per l’Italia

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)è la nuova head ofin Italia, in sostituzione di Stefano Ronzoni, dal 1° gennaio 2023. Lo stesso Ronzoni, al timone della filiale italiana della Casa inglese per molti anni, assume l’incarico di Sales and Marketing director di Alphabet Italia a partire dal 1° dicembre 2022., 42 anni, laureata allo IULM in Comunicazione d’Impresa, inizia la carriera in Bmw Italia nel 2006 ricoprendo diversi ruoli all’interno degli uffici Events e Advertising & media. Successivamente assume i ruoli di Area manager, Marketing manager in Bmw Milano, Bmw Brand Communication manager, Marketing Services & Customer support manager in Bmw Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Passaggio di consegne in Mini Italia: dal 1° gennaio 2023subentra a Stefano Ronzoni nel ruolo di Head of Mini. Nuovo incarico per Ronzoni, che a partire dal 1° dicembre 2022 ricoprirà la posizione di Sales and Marketing Director di Alphabet ...Prenderà il posto di Stefano Ronzoni recentemente nominato Sales and Marketing Director di Alphabet Italiasarà la nuova Head of MINI in Italia a partire dal prossimo 1° gennaio 2023. Prenderà il posto di Stefano Ronzoni che assumerà l'incarico di Sales and Marketing Director di Alphabet ...Federica Manzoni è la nuova head of Mini in Italia, in sostituzione di Stefano Ronzoni, dal 1° gennaio 2023. Lo stesso Ronzoni, al timone della filiale italiana della Casa inglese per molti anni, assu ...Federica Manzoni sarà la nuova Head of Mini in Italia dall'1° gennaio 2023. La manager prenderà il posto di Stefano Ronzoni, che assumerà l’incarico di Sales and Marketing Director di Alphabet Italia ...