Fedeltà | passione | psicologia | quando il lusso è ritrovare sé stessi

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Da un lato le performance mozzafiato di Huracàn Tecnica, dall’altro le infinite possibilità di customizzazione del programma Ad Personam: ecco come Lamborghini, tra opere d’arte ricamate e vernici con polvere di diamante, trasforma i sogni in realtà. Per portare l'esperienza di guida ad un altro livello, lasciando libero sfogo alla personalità