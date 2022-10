(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "Ho visto con i miei occhi una giovanissima Giorgiapartecipare più volte alla fiaccolata in onore di. Apuò dunquela figura di, il cui migliore amico, il professore Giuseppe Tricoli, è stato un grande esponente politico siciliano dell'allora Msi". Lo ha detto all'Adnkronos Fabio Trizzino, avvocato della, ma anche marito di Lucia, la figlia maggiore del magistrato, parlando a nome delladel giudice ucciso nella strage di via D'Amelio. Ieri, durante le dichiarazioni programmatiche, Giorgiaha detto che "la legalità sarà la ...

Adnkronos

... i riferimenti spirituali e culturali (papa Francesco, san Giovanni Paolo II, Paolo, ... Segnali promettenti sono arrivati sullae sulla lotta alla mafia. C'è più di qualcosa da ...Patria e Nazione,e natalità, istruzione e merito, sono parole - chiave. Sicurezza e ... Giorgia, entrata in politica a 15 anni, il giorno dopo la strage di via D'Amelio, cita, ... Famiglia Borsellino: "Meloni può ricordare Paolo a buon diritto" Roma - Giorgia «l'underdog», è lei a definirsi così. «Lo sfavorito, che per affermarsi deve stravolgere tutti i pronostici»: prima donna premier nella storia d'Italia, di un'area culturale «spesso ai ...Dal discorso a Montecitorio della presidente del Consiglio, segnali di come si potrebbe muovere sui temi cari al Terzo settore, cui è andato un saluto caloroso ma completamente en passent. E nel nome ...