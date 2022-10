Falsi tamponi a Trento | chiesto il processo per un infermiere e 87 clienti | “Pagavano 200-250 euro per poter ottenere il green pass”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Per un vasto giro dirafforzati è statoilper untrentino al centro della vicenda, ma anche per la moglie, tre collaboratori e 87. Avrebbero pagato, stando all’accusa, per ricevere il certificato verde e quindi anche per loro la Procura dihail rinvio a giudizio (a diverso titolo) per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, falso e accesso abusivo a un sistema informatico. Il protagonista è Gabrielle Macinati, 46 anni, di Civezzano, che avrebbe ricevuto 200-250per ogni attestazione che consentiva diil. La Procura ha ricostruite motivazioni molto diverse da ...