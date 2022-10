F1 | Nico Rosberg avverte | “Sarà complicato per la Ferrari e la Mercedes battere la Red Bull in futuro”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Un nuovo ciclo? A esserne convinto è, campione del mondo di F1 del 2016. L’esito del campionato di quest’anno ha sorriso alla Redche, nel primo anno delle vetture della nuova generazione a effetto suolo, ha fatto centro sia tra i piloti (Max Verstappen) che tra i costruttori. Per quanto riguarda Verstappen, si tratta del secondo titolo consecutivo e per il modo in cui l’olandese si è imposto fa pensare che abbia tutte le credenziali per dare il via a un nuovo dominio. Del resto, non è un aspetto nuovo nel Circus, citando le vittorie in serie del passato. “davvero difficile per la, o anche per la, avvicinarsi alla Red”, le parole dinella trasmissione Any driven Monday in onda su Sky Sport UK. ...

