F1 | Audi e Sauber insieme dal 2026 | l’azienda di Ingolstadt fornirà i motori

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Dopo tanti rumours, ci sono i crismi dell’ufficialità: l’farà il proprio ingresso in F1 a partire dalcon la. La Casa diha rivelato attraverso un comunicato, pubblicato sul proprio sito, l’intenzione di acquisire la partecipazione del Gruppoe creare quindi con la squadra svizzera una partnership per dare il via all’avventura nel Circus nella maniera migliore. Di conseguenza, si interromperà il fil rouge tra lae la Ferrari, che nelle ultime stagioni era stata tenutadal marchio Alfa Romeo. Un’operazione di marketing che si concluderà con il brand del Biscione al termine della prossima stagione di F1. “Con circa 30 anni di esperienza agonistica,è una delle scuderie più rinomate e storiche della ...

