F1 Audi | altro contrordine | ufficiale l’accordo con Sauber per il 2026

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Si è finalmente esaurita l’incertezza che riguardava il partner dinel suo ingresso in F1: dopo l’annuncio della volontà di far parte nel Circus a partire dalla prossima, grande rivoluzione, infatti, la casa tedesca era stata accostata prima alla Red Bull, e poi, ancora più di recente, alla Williams, con tanto di annuncio ipotizzato per il weekend in Messico. Invece, ancora prima della data sudamericana, è arrivata sì l’ufficialità, ma ancora una volta diversa rispetto alle voci: a partire dal suo ingresso in F1 nelfornirà i motori alla. Stavolta nessuna indiscrezione, ma solo l’annunciodella casa dai quattro cerchi, tramite un comunicato apparso nel proprio sito. Come si legge nella nota,sarà responsabile della costruzione della power unit nel ...