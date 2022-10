Ex gieffina si scaglia contro l’ultima puntata di Tale e Quale Show

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Nel corso deldiabbiamo assistito al trionfo inaspettato di Rosalinda Cannavò che ha interpretato Francesca Michelin. La sua vittoria, però, sembra aver fatto storcere il naso a un’exche attendeva un esito differente. Difatti, la donna in questione si è poi riversata sui social per dare spazio al suo sfogo e rivelando chi avrebbe meritato il primo posto. Exsbotta sui social e svela chi avrebbe dovuto vincere laIl trionfo di Rosalinda Cannavò non è stato ben visto da un’exche ha deciso di dire la sua pubblicamente sui social. Parliamo di Melita Toniolo che, sebbene ammetta in un primo momento di aver visto il programma, rivela che aver saputo che la ...