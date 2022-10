Europa League | le romane in cerca di riscatto

Maurizio Sarri chiede alla sua Lazio di continuare ad esprimersi su certi livelli e soprattutto tornare a vincere indomani sera contro il Midtjylland. È quasi una partita da dentro o ...... la Juventus è già uscita di scena dai dall'attuale edizione della Champions. In un gruppo ...di fila ottenuti in campionato ci si sarebbe aspettati una reazione d'orgoglio anche inper ...La scorsa notte la Commissione europea e la UEFA hanno lanciato un nuovo annuncio televisivo, “ Become a fan of saving energy too ”, presentato in anteprima durante le partite serali della Champions L ...Il rendimento in Europa League dipende da una partita sbagliata. Per il resto abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, contro lo Sturm Graz al ritorno abbiamo giocato per larga parte in dieci uomini. In ...