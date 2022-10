Agenzia ANSA

L'sisopra la parità sul dollaro. Per acquistare un biglietto verde sono necessari 99,65 centesimi. Nella mattinata il biglietto verde veniva scambiato a 1,002. Dopo essersi portato ...Il gol del sorpassola firma dell'attaccante Endrick (classe 2006), che diventa così il più ... Nel suo contratto è presente una clausola di rescissione da 60 milioni di. Su di lui hanno già ... Euro si porta sopra la parità con il dollaro - Ultima Ora L'euro si porta sopra la parità sul dollaro. Per acquistare un biglietto verde sono necessari 99,65 centesimi. Nella mattinata il biglietto verde veniva scambiato a 1,002 euro. Dopo essersi portato su ...Piazza Affari torna in territorio negativo dopo aver raggiunto la parità in concomitanza del soprasso dell'euro sul dollaro. L'indice Ftse Mib lascia sul campo lo 0,42% a 22. (ANSA) ...