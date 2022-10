Euro 7 - Tavares | Non ha senso investire su tecnologie che si vuole vietare

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Carlostorna a lanciare un chiaro avvertimento sui prossimi standard7, ribadendo la sostanziale inutilità disu una tecnologia destinata non solo a essere vietata dalle autoritàpee, ma anche a venire abbandonata dalla maggior parte delle Case automobilistiche, quantomeno inpa. "Perché dobbiamo utilizzare le nostre risorse per una tecnologia che vogliamo bandire? Non ha", ha affermato l'amministratore delegato di Stellantis intervenendo all'Automobilwoche Kongress di Berlino. Un favore ai cinesi.ha sottolineato un ulteriore aspetto negativo per il settore automobilisticopeo. "Non credo ha spiegato - che l'pa abbia bisogno dell'7: la nuova normativa ...

Soddisfazione per Carlos, che dai banchi del Salone dell'Auto di Parigi aveva contestato una eventuale restrizione dei limiti sul livello di emissioni di CO2 dei motori7. 'L'UE deve ...Le dichiarazioni in occasione del Salone dell'Auto di Parigi, di Carlos, CEO del Gruppo Stellantis , hanno in un certo qual modo, avuto in peso in merito: " siamo contrari all'7 perché ...Costi troppo alti, l'Unione Europea potrebbe rivedere i limiti di una normativa Euro 7, troppo dura da far digerire alle case automobilistiche e ai consumatori.A quanto pare della prossima normativa Euro sette per la regolamentazione delle emissioni da parte dei motori non vi è traccia, secondo alcune voci di corridoio però il tutto sarebbe legato al fatto c ...