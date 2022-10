Eros Ramazzotti e la sosia di Belen | il gossip prevede una storia d’amore

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) C’è una nuovatra i vip? Ilanticipa quella trae ladi. In tanti provano ad imitarla, per ammirazione o per lavoro e Amelia Villano è tra le più divertenti. Bella e brava, la speaker radiofonica sembra avere colpito anche. Impossibile dargli torto e ilbecca subito gli indizi che conducono al futuro presunto flirt. Sembra che al momento non ci sia niente tra loro, se non un seguirsi sui social e la reciproca ammirazione. Se il cantante ha iniziato a seguire ladiRodriguez sui social, lei ricambia con unain cui mostra tutta l’emozione per il suo nuovo e famoso follower. 31 anni di differenza ma l’età in ...