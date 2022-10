Eni si trasforma | le sfide sono bioraffinazione e decarbonizzazione

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) È innegabile che esista un legame stretto tra guerra in Ucraina e crisi energetica. Che l’aumento del prezzo del gas, già iniziato nell’autunno 2021, sia legato anche alla riduzione dei flussi dalla Russia è stato confermato dall’Agenzia internazionale dell’energia (Iea) che, tra l’altro, aveva lanciato l’allarme già a settembre dello scorso anno. E quando a febbraio c’è stata l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e il mondo di colpo è cambiato, la transizione energetica è entrata in una nuova fase storica. E’ emersa in modo sempre più chiaro la necessità di tenere insieme gli obiettivi di riduzione delle emissioni e la ricerca di fonti alternative ai combustibili fossili con la necessità di garantire gli approvvigionamenti. La risposta immediata dell’Eni è stata quella di ricorrere ad alleanze consolidate con i paesi produttori per sostituire energia da destinare al mercato ...