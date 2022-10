Empoli | Destro e Lammers | che fate?

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La stagione dell’non sta decollando, ma ciò non influisce sugli obiettivi iniziali del club toscano per questa stagione Rispetto all’anno scorso, l’viaggia a un ritmo inferiore e all’undicesima giornata accusa un ritardo di 4 punti. Poco male, però, per due motivi. 1 – La squadra di Zanetti è comunque in una zona di classifica rassicurante. Dodicesima posizione, un margine di 5 punti sulla terzultima, una certa regolarità di rendimento, capacità di conquistare l’intera posta in occasione di scontri diretti come il recente-Monza ma anche la più lontana trasferta a Bologna.2 – Insieme al Lecce, che però sta più giù, l’è la squadra che ha fatto più pareggi: 5. Un indizio che può portare a una comoda salvezza perché comunque si riesce sempre – o quasi – a muovere la classifica. Dove proprio ...

... rientro previsto nel 2023) RAFAEL TOLOI (lesione muscolare di grado I del bicipite femorale della coscia destra, in dubbio per) MARTEN DE ROON (problema al flessore, tempi di recupero ...... rientro previsto nel 2023) RAFAEL TOLOI (lesione muscolare di grado I del bicipite femorale della coscia destra, in dubbio per) MARTEN DE ROON (problema al flessore, tempi di recupero ...Atalanta. Il centrocampista olandese martedì ha svolto un lavoro personalizzato dopo l’infortunio durante la partita con la Lazio. L’esito degli esami è atteso per la giornata di mercoledì. Lavoro per ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...