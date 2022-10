Emirati-Italia | attori protagonisti del Mediterraneo allargato portati alla cooperazione

Leggi su formiche

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Dopo mesi di scontro in Europa, causato dall’invasione russa dell’Ucraina, il mondo si mostra come un posto disordinato, in fase di competizione che rischia di andare fuori controllo. La guerra ha alterato gli equilibri geopolitici esistenti anche nel. I prezzi dell’energia stanno salendo alle stelle e l’Ue è stata costretta a diversificare l’approvvigionamento per ridurre la dipendenza dalle esportazioni russe. Allo stesso tempo, il conflitto sta alimentando l’inflazione e una crisi alimentare globale. In questo nuovo scenario in evoluzione, la Penisola Arabica — e in particolare i Paesi del Consiglio didel Golfo (CCG) — sta acquisendo un’importanza sempre maggiore. Ascesa che ha attirato le attenzioni diglobali come l’Unione europea, la quale sta cercando ...