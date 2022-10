Emily Ratajkowski e la foto all’Autogrill | con maglia | felpa e cestino “fa” la bandiera italiana Follower in delirio

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il legame trae il nostro Paese prosegue ed è duraturo. La super modella, attualmente legata sentimentalmente a Brad Pitt, spesso ha scelto la Costiera Amalfitana e Capri per passare qualche momento di relax in vista dei numerosi impegni lavorativi. Il tutto ovviamente è stato prontamente documentato nei mesi sui social, in particolar modo Instagram. Quiconta ben oltre 29 milioni dis. L’ultimo scatto pubblicato ha infiammato (e affamato) i social. La top model appare in posa e sorridente ai piedi di un Autogrill italiano “a ponte” lungo l’autostrada. Un punto vendita così singolare è facilmente rintracciabile: ci troviamo all’area di sosta di Limenella (Padova) lungo l’autostrada A4. I commenti pubblicati sotto lo scatto sono un misto tra incredulità e ironia. C’è chi scrive: “Prendi ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo I fan italiani disono saltati dalla sedia quando hanno appreso dalle Stories della modella della sua presenza in Italia. Nessun dubbio che la top statunitense si trovi nel Belpaese poiché solo qui ...Leggi anche >in Italia, la foto davanti a un Autogrill. E i commenti sono fantastici: 'Ti offro un Camogli' Le due sorelle argentine, sono volate nei giorni scorsi in Puglia per ...I fan italiani di Emily Ratajkowski sono saltati dalla sedia quando hanno appreso dalle Stories della modella della sua presenza in Italia. Nessun dubbio che la top statunitense si trovi nel Belpaese ...È bastato solo questo per evincere che Emily Ratajkowski si trovasse in Italia ed è stata anche la cosa più facile, visto che ad essere difficile è stato capire precisamente dove sia diretta la ...