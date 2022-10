Emergenza baby gang | la mappa dettagliata delle bande multietniche in Italia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott – All’inizio dell’ottobre scorso, Transcrimine, centro di ricerca interuniversitario sulla criminalità transnazionale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Alma Mater Studiorum Università di Bologna e Università degli Studi di Perugia, ha pubblicato un rapporto sullegiovanili in, in collaborazione con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e con il Dipartimento per la giustizia minorile. I principali quotidiani hanno pubblicato un resoconto di quel rapporto, spesso però non approfondendo ulteriormente la questionee riportandone solo alcune parti, quelle politicamente corrette. La bombaè scoppiata anche inLegiovanili rilevate da Transcrimine sono principalmente composte da meno di ...